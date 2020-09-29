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نفتح المدارس بحذر ونراقب.. وزيرة الصحة: نتوقع ارتفاع إصابات كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة: إن مصر تسير بالتوازي في كل الاتجاهات سواء بحث إكلينيكي أو شراء اللقاحات فيما يخص فيروس كورونا المستجد؛ لتأمين مصر تمامًا.

وأضافت زايد، في مداخلة هاتفية لقناة "أم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن المصل لا يكفي مع منع التباعد، ولابد من التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا، وهناك توقع كبير في زيادة الإصابات مع دخول فصل الشتاء الفترة المقبلة. 

وتابعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أننا نعمل منذ مدة مع وزير التربية والتعليم لوضع خطة في بداية العام الدراسي، وسيتم عدم حضور الطلاب بشكل كامل، وتوزيعهم على أيام مختلفة، ووضعنا تباعدا بين الطلاب، وإرشادات في كل مكان في المدرسة، وهناك غرفة أزمات منعقدة في كل المحافظات، وتم عمل كل الأمور المطلوبة، وتدريب المدارس عليها. 

ونوهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه :"فيما يخص افتتاح المدارس هنفتح بحذر وبعد كدا هنتابع ونراقب، ونحافظ على أرواح الناس والإصابات تكون مش عالية، ومن الممكن أن نعيش بكورونا سنوات طويلة لذا علينا الحذر ووضع هذا الأمر في الاعتبار".
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