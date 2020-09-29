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رياضة

أحمد عفيفي يوجه صدمة لـ جماهير الزمالك بشأن قرب رحيل أمير مرتضى

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:34 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد المحلل أحمد عفيفي، أن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، يرغب في الرحيل عن منصبه.

وقال عفيفي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أمير مرتضى أخبرني ثلاث مرات برغبته في الرحيل عن الزمالك بسبب الضغوط".

وأشار عفيفي إلى أن أمير مرتضى يبذل قصارى جهده لتحقيق النجاحات مع الزمالك.

وأكد عفيفي أن الضغوطات تزيد على أمير مرتضى بمرور الوقت؛ لذلك يرغب في الرحيل.

ووقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.

وجاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

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