محمد رمضان يفتح قلبه للجمهور: عدم اعتراف البعض بأنني نمبر وان ضايقني.. وقناتي على اليوتيوب رقم واحد في مصر

حاجة عظيمة.. محمد رمضان: ياريت نعمل مسلسل عن قصر البارون









قال الفنان محمد رمضان، إنه دخل قصر البارون للمرة الأولى بعد ترميمه، مضيفا:" حاجة عظيمة جدا".





وأضاف محمد رمضان في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" بحب العصور القديمة وبحب القلعة والآثار وازور المناطق الأثرية منذ صغري".





وتابع محمد رمضان:" ياريت يسمحولنا باستثمار قصر البارون في السينما او الدراما وممكن ننتج مسلسل كامل عن قصر البارون للحديث عن قصص وكواليس قصر البارون ".





واكمل محمد رمضان:" الشعب المصري لديه فضول للتعرف على مؤسس قصر البرون وتاريخه وكشف حقيقة الأساطير التي يتم ربطها بالقصر".









محمد رمضان: لولا كورونا كنا شاهدنا متابعي «البرنس» بكثرة على القهاوي









قال الفنان محمد رمضان، إنه كان يهدف إلى نجاح مسلسل "البرنس" مثل النجاح الذي حققه مسلسل "الأسطورة"، مضيفا "المسلسل حقق نجاحا كبيرا جدا، ولولا كورونا كنا هنلاقي الناس بتتفرج على الحلقات على القهاوي".





وأضاف محمد رمضان، "أعلى نقطة نجاح في الدراما هو ارتباط الجمهور مع بطل العمل، وأن يكون أعداء البطل هم أعداء الجمهور، ويشعرون بآلام البطل وطموحاته، وتابع "الشعب المصري مشاهد جيد جدا، وهذا رزق كبير لنا"، مضيفا "مسلسلاتي لا تعتمد على فكرة الانتقام فقط، وهناك تنوع في جميع المسلسلات التي أقوم بتقديمها".





وأكد محمد رمضان "أحاول الابتعاد عن أي مغامرة في الدراما، ولا أراهن على فكرة واحدة، ولكن من الممكن أن أغامر بأفكار جديدة في السينما".





وأوضح محمد رمضان "مسلسلاتي لا تعتمد على تيمة واحدة لان الجمهور قد لا يحب أن يتابع نفس الفكرة التي تكررت في أكثر من مسلسل وعدم النجاح في الدراما وحش في حق أي نجم"، مضيفا:" مهم اخد التلاتة بونط في الدراما".









مكمل.. محمد رمضان: الجمهور فرض عليّ الغناء وحفلاتي حققت نجاحات ضخمة





قال الفنان محمد رمضان، إنه اتجه للغناء لأن الجمهور فرض ذلك عليه، موضحا "غنيت أغنية في إعلان ولقيت الأغنية حققت نجاحا ضخما جدا، واشتغلت في الأفراح وأماكن السهر والمصايف".





وأضاف محمد رمضان، "لما عملت نمبر وان حققت نجاحا ضخما، والجمهور أبدى سعادته وإعجابه بما أقدمه من أغنيات، وقمت بغناء عدد كبير من الأغاني".





وتابع محمد رمضان "مكمل في اتجاه الغناء، وعندما قررت تنظيم حفل حضرها عدد ضخم من الجمهور".





وأكمل محمد رمضان "حفلاتي في مصر والوطن العربي حققت نجاحات ضخمة ومنها حفلات السعودية وفي المغرب".









نمبر وان الدراما.. محمد رمضان: قناتي على اليوتيوب رقم واحد في مصر









قال الفنان محمد رمضان، إنه لا يلتفت إلى أحد سوى جمهوره الذي يتابع كل أعماله، مضيفا "أهتم بـ هدفي وخطواتي المستقبلية فقط".





وأضاف محمد رمضان، "توثيق النجاح شيء في غاية الأهمية وأضعه تحت بند التسويق".





وتابع محمد رمضان "قناتي على اليوتيوب رقم واحد في مصر، ولدي أكثر من 11 مليون مشترك و3.4 مليار مشاهدة في وقت قليل"، مضيفا "أنا رقم واحد في الدراما، وأعد جمهوري بأفلام عالمية".









لازم يعرفوا كل حاجة.. محمد رمضان: طريقتي لو مش عاجبة الناس مش هيبقى فيه علاقة جيدة مع الجمهور









قال الفنان محمد رمضان، إن جمهوره بالنسبة له هو عائلته التي يشاركها كل تفاصيل حياته الفنية والشخصية، مضيفا "الجمهور لازم يعرف كل حاجة في حياتي".





وأضاف محمد رمضان : "عبد الحليم حافظ دخل الناس غرفة نومه وشاركهم حياته الشخصية".





وتابع: "طريقتي لو مش عاجبه الناس مش هيبقى فيه العلاقة الجيدة بيني وبين الجمهور "، مضيفا: "مازلت في بداية حياتي ومشواري الفني".





وأكمل محمد رمضان: "منذ أول دور لي في مشواري الفني كانت هناك نقلة نوعية من عام لآخر وفي كل عام أحاول الوصول إلى نوع جديد من الجمهور وتلبية رغبات كافة انواع الجماهير".









أعد جمهوري بأفلام عالمية.. محمد رمضان: أن تكون فردا في جماعة الأسود أفضل من قائد النعام





قال الفنان محمد رمضان، إن التمثيل ليس مهنة فردية بل مهنة قائمة على فريق تمثيل وتصوير وإخراج وإنتاج متكامل يعمل على قلب رجل واحد لإنجاح أي عمل فني.





وأضاف محمد رمضان، "أن تكون فردا في جماعة الأسود أفضل من أن تكون قائد النعام"، مضيفا:" فريق العمل المتكاتف والمتكامل يجعل أي عمل فني نمبر وان".









مثل ميسي ورونالدو.. محمد رمضان: حصلت على الإقامة الذهبية في الإمارات.. واستغربت من ضجة السوشيال ميديا





قال الفنان محمد رمضان، تعليقا على حصوله على الإقامة في دولة الإمارات، "هدية غالية من الشيخ محمد بن راشد، وحصلت على الإقامة الذهبية مدتها 10 سنوات بدون كفيل".





وأضاف محمد رمضان، "ما حصلت عليه تقدير للفن المصري وفناني مصر، واستغربت من الضجة الكبيرة التي حدثت بعد إعلان ذلك".





وتابع محمد رمضان "حصلت على هدية من صديق في الإمارات وكانت هاتفا من الذهب".





وأكد محمد رمضان "الإقامة الذهبية حصل عليها كريستيانو رونالدو وميسي"، مضيفا "جائحة فيروس كورونا تحدٍ ومشكلة تواجه العالم بأكمله".





وأوضح محمد رمضان "استغليت فترة التوقف بسبب كورونا في كتابة مسلسل موسى وقرأت بالأمس الحلقة 19 من المسلسل".









محمد رمضان: هدفي المقبل هو اعتراف كل دول قارة أفريقيا بـ اسمي





قال الفنان محمد رمضان، إنه يركز في الفترة المقبلة على الوصول إلى كافة دول القارة الإفريقية، مضيفا "مهم القارة الإفريقية تعترف بـ اسم محمد رمضان، وأنا ابن القارة دي".





وأضاف محمد رمضان، "هدفي في السنوات المقبلة هو معرفة الدول الأفريقية بـ اسم محمد رمضان". وتابع محمد رمضان "مازلت في بداية مشواري الفني ومسيرتي الفنية، وأقوم بالتركيز على هدفي وطموحي ومستقبلي فقط".





وأكمل محمد رمضان "لا أسافر في إجازة لغرض السياحة والترفيه وكل رحلاتي في الخارج تكون بهدف العمل"، مضيفا "صاحب الطموح شخص مهموم والشخص الطموح راضٍ ولكنه يرغب في المزيد".









محمد رمضان: عدم اعتراف البعض بأنني نمبر وان "ضايقني"









قال الفنان محمد رمضان، إن الجمهور هو النجم الأعلى وكل الفنانين يتسابقون لجذب الجمهور إلى أعمالهم.





وأضاف محمد رمضان: "استمع إلى أراء جمهوري واستفيد بالنصائح في مشواري الفني".





وتابع محمد رمضان: "اغنية نمبر وإن زعلت ناس كتير لأن فيه ناس لم تعترف بنجاح مسلسلاتي وانني الأكثر شعبية في الشارع وانني حققت نجاحا كبيرا".





وأكمل محمد رمضان: "تضايقت بسبب عدم اعتراف البعض بأنني نمبر وان.. وعملت اغنية وقلت هخلي ولادهم يقولوا إني نمبر وان".









يرمز إلى طموحي.. محمد رمضان يرتدي خاتما من الألماس والذهب الأبيض على الهواء





ظهر الفنان محمد رمضان، مرتديا خاتما من الألماس والذهب الأبيض، قائلا "أرتدي خاتما من الألماس أسود يرمز إلى القارة الإفريقية التي يُستخرج منها".





وأضاف محمد رمضان، "الألماس الذي ارتديه يرمز إلى شيء في طموحي ويرمز إلى القارة الإفريقية التي يتم استخراج منها الألماس".





وتابع محمد رمضان "اللون الغنائي الذي أقدمه يتطلب شكل معين في طريقة اللبس، وفي الحقيقة لا أسير بقميص مفتوح مثل طريقة ارتدائي للملابس في الحفلات الغنائية".





وأوضح محمد رمضان "طموحي كان العمل مع الفنان الراحل عمر الشريف وذلك حدث في عام 2007، وأشاد الفنان الراحل بموهبتي وتلك شهادة أعتز بها".





وأكد محمد رمضان "الحفلات الغنائية تعتمد على «الشو» والابهار البصري"، مضيفا "مكمل في اتجاه إنتاج الأغاني وعندما قررت تنظيم حفل حضرها عدد ضخم من الجمهور".