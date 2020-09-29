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رياضة

الإسماعيلي يطالب اتحاد الكرة بتأجيل لقاء المصري

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:27 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
قال علاء وحيد المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، إن قلعة الدراويش تطلب تأجيل لقاء الفريق مع المصري البورسعيدي في الدوري، والمقرر لها 9 أكتوبر على ملعب برج العرب.

وتابع علاء وحيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت"، على قناة" صدى البلد"، المباراة ستقام في الثالثة عصرًا في عز الحر والرطوبة كما أن الدوري مضغوط، والإسماعيلي يطلب تأجيلها لما بعد 15 أكتوبر.

وواصل :" لا داعي لإقامة المباراة في الثالثة عصرًا خاصة وأنه لا توجد أي مباريات في نفس اليوم مطلقًا.

ولفت إلى أن فوز الإسماعيلي على طلائع الجيش جاء بصعوبة والتوفيق حالف الفريق الذي بذل جهدًا كبيرًا لتحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أن الوضع سيختلف تمامًا بعد عبور الإسماعيلي لازمته الحالية.
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