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نمبر وان في الدراما واعتراف كل دول إفريقيا بـ اسمي هدفي المقبل.. أبرز تصريحات محمد رمضان مع إيمان الحصري

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:29 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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هاني حسين
حل الفنان محمد رمضان،  ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، حيث تحدث عن مشواره الفني وكواليس حياته الشخصية، وفيما يلي أبرز التصريحات:

عدم اعتراف البعض بأنني نمبر وان "ضايقني".

اغنية نمبر وان زعلت ناس كتير..وفيه ناس لم تعترف بنجاح مسلسلاتي.

حفلاتي في مصر والوطن العربي وحققت نجاحات ضخمة..ومكمل في اتجاه الأغاني.

اللون الغنائي الذي أقدمه يتطلب شكل معين في طريقة اللبس.

الحفلات الغنائية تعتمد على «الشو» والابهار البصري.

هدفي المقبل هو اعتراف كل دول قارة أفريقيا بـ اسمي .

حصلت على الاقامة الذهبية في الإمارات واستغربت من ضجة السوشيال ميديا.

أن تكون فردا في جماعة الأسود أفضل من قائد النعام.

فريق العمل المتكاتف والمتكامل يجعل أي عمل فني نمبر وان.

قناتي على اليوتيوب رقم واحد في مصر.

لدي أكثر من 11 مليون مشترك على قناة اليوتيوب و3.4 مليار مشاهدة في وقت قليل.

أنا رقم واحد في الدراما.. وأعد جمهوري بأفلام عالمية.

طريقتي لو مش عاجبة الناس؛ مش هيبقى فيه علاقة جيدة مع الجمهور.

توثيق النجاح شيء في غاية الأهمية وأضعه تحت بند التسويق.

لولا كورونا؛ كنا شاهدنا متابعي «البرنس» بكثرة على القهاوي.
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