فشل في ملف التعاقدات.. ميدو يهاجم مجلس إدارة الأهلي

انتقد أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق مجلس إدارة النادي الأهلي في إدارة العديد من الملفات الخاصة بالتعاقدات.





وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "إدارة الأهلي لم تُظهر خبرة في ملفات التعاقدات".





وأضاف: "في ملف رمضان صبحي، الأهلي دفع مبلغا معينا في اللاعب من أجل استعارته، وبيراميدز أكمل على المبلغ واشترى اللاعب".





وختم حديثه قائلا: "في ملف التفاوض مع فايلر عقده كان يتضمن بندا يسمح له بفسخ التعاقد في 1 أكتوبر، وهذا يعكس أن الأهلي لم يُظهر الخبرة في ملف التفاوض".