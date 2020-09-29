إنشاء 2038 مشروعا قوميا خلال عامين.. السكرتير العام لمحافظة البحيرة يعرض أهم الإنجازات

عرض المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة البحيرة، أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، بلغ عددها 2038 مشروعا على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والاستثمار والإسكان بإجمالي تكاليف استثمارية قدرت بـ 43 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة البحيرة، مساء أمس، في قصر ثقافة دمنهور، والذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر- ونظمته المحافظة أمس- من كل عام ذكرى الانتصار على حملة فريزر الانجليزية 1807‪،

وأوضح السكرتير العام، أنه خلال العامين الماضيين احلال وتجديد وتطوير 21 مشروع بالقطاع الصحى بالبحيرة بتكلفة إجمالية بلغت 621 مليون جنية، لافتًا إلى أن تلك المشاريع تشمل افتتاح مجمع الامراض المتوطنة بدمنهور مبنى على مسطح 1200 م2 بتكلفة 20 مليون جنية.

وأشار إلي أنه تم تطوير وتجهيز قسم الاشعة بمستشفى إدكو المركزي بإضافة اشعة مقطعية بتكلفة 6 مليون جنية، وتطوير واستحداث خدمة طبية بمستشفى ادكو المركزى بانشاء بنك دم جديد للمبنى والتجهيز مشاركة مجتمعية وجهود ذاتية بتكلفة 2.5 مليون جنية، تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى ادكو المركزى مشاركة مجتمعية وجهود ذاتية بتكلفة 2 مليون جنية، تطوير وحدة العناية المركزة وقسم الأطفال بمستشفى رشيد مشاركة مجتمعية وجهود ذاتية بتكلفة 2 مليون جنية، وتطوير وتجهيز وحدة عناية مركزة أطفال بوحدة ايتاى البارود بعدد 8 سرير عناية و6 حضانات بتكلفة 1.5 مليون جنية.

وأوضح أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ مبادرة " حياة كريمة" والتي تهدف إلي الارتقاء بالمستوى الإقتصادى والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.

وأشار السكرتير العام، الى أنه تم الانتهاء من 90% من الاعمال الجارى تنفيذها في قرى المرحلة الأولى بالمبادرة ويبلغ عددها ٨ قرى وهى الخرطوم بمركز بدر وعلى مبارك بوادى النطرون، بالإضافة إلى قرى أبو المطامير تضمن زاوية صقر، المهدية، الياسينية، الرابعة، بذور وعبد الحليم محمود، احمد بدوى، لافتًا إلى أن الاعمال اشتملت تنفيذ 76 مشروع فى شتى القطاعات الخدمية بتكلفة 266 مليون جنيه.

وأوضح أن تم تنفيذ 10 مشروعات بقرية الخرطوم بتكلفه اجماليه 27 مليون و790 ألف جنيه بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والرصف والكهرباء والتعليم والشباب والرياضة ورفع كفاءة وتطوير المنازل، وبقرية زاوية صقر حيث تجري الأعمال بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والتليفونات والتحول الرقمي والكهرباء والطرق والرصف والغاز الطبيعي والشباب والرياضة وإعادة تأهيل المنازل بتكلفة 56 مليون جنية

وأكد "الاشمونى"، أنه تم تنفيذ 165‪ مشروع عملاق لمياة الشرب والصرف الصحي بمدن ومراكز المحافظة بلغت تكلفتها 14 مليار و68 مليون جنيه خلال عامين، منهم 137مشروع تابع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بإجمالي مبلغ 10 مليار و618 مليون جنيه وعدد 28 مشروع بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بإجمالي مبلغ 3 مليار و450 مليون جنية، والانتهاء من 86 مشروع منهم وجار العمل بـ 79 مشروع اخر .



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