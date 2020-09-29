كبير أطباء البيت الأبيض يكشف مفاجأة: ترامب لا يحصل على المعلومات الصحيحة حول كورونا

رجَّح مستشار البيت الأبيض ، الدكتور أنتوني فوتشي، اليوم الثلاثاء، أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يحصل على "معلومات مغلوطة" حول فيروس كورونا المستجد ، "كوفيد-19"، أو ربما غير دقيقة.





وقال "فوتشي" إنه وغيره من كبار مسؤولي الصحة العامة، مثل الدكتورة ديبورا بيرد ورئيس مركز السيطرة على الأمراض الدكتور روبرت ريدفيلد، لديهما خلافات جوهرية حول بعض القضايا مع الدكتور سكوت أطلس، المنضم حديثا إلى فريق العمل بالبيت الأبيض، مثل فعالية ارتداء الكمامة، وذلك في تصريحات إلى شبكة سي ان ان الأمريكية.





وحول وجود خلافات في فريق العمل بالبيت الأبيض الخاص بفيروس كورونا قال فوتشي: "نعمل جميعا معا، أنت تعلم جيدا من هو المتطرف بيننا".





وأشارت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية عن اعتماد ترامب على أطلس وفريقه على الرغم من اختلافه أرائه مع الاجماع العلمي.





وكان أشهر أراء الدكتور أطلس هو عدم ارتداء الكمامة في الشوارع، وترك الطريق أمام فيروس كورونا للإنتشار حتى تتحقق مناعة القطيع.



