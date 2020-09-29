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محافظات

العيد القومي في حب الوطن.. فقرات غنائية باحتفالات العيد القومي للبحيرة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 02:56 ص
أسماء الجنبيهى


شهد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع فرع ثقافة البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام- ونظمتها المحافظة مساء أمس الإثنين- ذكرى انتصار أهالي رشيد علي حملة  فريزر الإنجليزية عام ١٨٠٧


وأكد اللواء هشام آمنة، خلال كلمته أن المحافظة تخطو خطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين تنفيذ ٢٩٤١ مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الانتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنية.


وأشار المحافظ، إلى أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الانجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.


وأكد "آمنه"، أن المحافظة تخطو وتسابق الزمن بمشروعات تتجاوز الافاق فى عيدها القومى نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وارادة لا تلين فى ظل القيادة الحكمية لرئيس الجمهورية،مشيرا الى ان احتفالنا بالعيد القومى للمحافظة يأتى وهو يحمل بين يديه بشرى افتتاح 111 مشروعا عملاقا جديدا وذلك بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنية  خدمة لاهالى المحافظة.


وأضاف المحافظ، انه ليس هناك اجمل من دور الثقافة منبرًا يرتفع فيه صوت الانجاز وهو يتحدث عن نفسه مسموعا ومرئيا ليكون جنبا الى جنب الاهتمامات الثقافية والفنية الاخرى التى تسلح الضمير بوعى وطنى وثقافى وانسانى يدعم الاستقرار ويكافح بالعمل لغد افضل يحسن الاقتداء باجدادنا البواسل من ابطال رشيد فكما هزموا غزوا خارجيا ها هو وعى المصريين اليوم يهزم غزو الفوضى  ويخرس نباح الابواق الهدامة بالالتفاف خلف القيادة الوطنية الحكيمة.


وخلال الإحتفالية قام المحافظ بتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية ، كما تم تكريم الطالبة أية طه حسين، الحاصلة على ٩٩.٥٪ فى الثانوية العامة، كنموذج مشرف في تحدي الظروف الصعبة والإصرار والجد والمثابرة لتحقيق حلمها بالإلتحاق بكلية الطب، وكذا تم تكريم منتخب البحيرة الحاصل على بطولة الجمهورية لمراكز الشباب فى دوري كرة القدم للصم لمكاتب ذوي القدرات الخاصة.


كما استعرض المهندس حازم الاشمونى سكرتير عام المحافظة، أهم الانجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين من خلال عرضا توضيحيا تضمن اهم الانجازات التى تحققت على ارض الواقع.


وتضمنت الإحتفالية عروضًا فنية لفرقة التذوق الفني للموسيقى العربية وفرقة الحرية للفنون الشعبية.


وعلى هامش الإحتفالية إفتتح محافظ البحيرة معرض للفنون التشكيلية الخزف بعنوان "حوار مع الزمن القديم" للأستاذ الدكتور مصطفى حمزة عميد كلية رياض الأطفال، و إفتتح معرض آخر للفنون التشكيلية لرواد الفن التشكيلى لفنانى البحيرة


شهد الإحتفالية ، الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة ، واللواء محمد بدر السكرتير العام المساعد ، والعقيد شريف عبد الباري المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور احمد درويش رئيس الإدارة المركزية لاقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي والدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور ابراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور منصور أبو العدب رئيس  الإدارة  المركزية  لمنطقة البحيرة الازهرية ورؤساء الوحدات المحلية واعضاء مجلسى النواب والشيوخ.


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العيد القومي في حب الوطن.. فقرات غنائية باحتفالات العيد القومي للبحيرة
العيد القومي في حب الوطن.. فقرات غنائية باحتفالات العيد القومي للبحيرة
العيد القومي في حب الوطن.. فقرات غنائية باحتفالات العيد القومي للبحيرة
العيد القومي في حب الوطن.. فقرات غنائية باحتفالات العيد القومي للبحيرة
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