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محمد مفتاح: المياه تصل لكل مكان في كفر الشيخ.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 01:52 ص
محمد مفتاح
محمد مفتاح
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إبراهيم القادري
قال المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إن مياه الشرب في كفر الشيخ منذ 5 سنوات لم يكن بها تغطية بشكل كامل، والاستهلاك يتزايد مع دخول الصيف، مؤكدا ان المحافظة كانت تغطي 17% فقط من احتياجات المواطنين للمياه.

وأضاف محمد مفتاح خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن المحافظة الان مغطاه بالمياه بنسبة 100% كما ان الدولة موَّلتبتمويل مشروعات صرف صحي بالمحافظة بقيمة 5 مليارات جنيه حتى سنة 2022 .

واوضح محمد مفتاح ، أن المياه الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي تنتج طبقا للمعايير المعمولة من وزارة الري.  

ومن جهتها، أوضخت الدكتور نيفين الخطيب مدير عام محطات معالجة الصرف الصحي بشركة مياه الصرف الصحي ، أننا  نعمل علي معالجتها والاستفادة منها ونقوم بنقلها الي المصرف، ونستخدم الماء في الاستزراع السمكي .

ونوهت إلى أن المحطة مفيدة للمواطن وللشركة للمواطن لأنها تقوم بتحسين الخدمة الخاصة بالصرف الصحي وللشركة وهو ان هناك دخل يعود عليها .

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