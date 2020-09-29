محمد مفتاح: المياه تصل لكل مكان في كفر الشيخ.. فيديو

قال المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، إن مياه الشرب في كفر الشيخ منذ 5 سنوات لم يكن بها تغطية بشكل كامل، والاستهلاك يتزايد مع دخول الصيف، مؤكدا ان المحافظة كانت تغطي 17% فقط من احتياجات المواطنين للمياه.





وأضاف محمد مفتاح خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن المحافظة الان مغطاه بالمياه بنسبة 100% كما ان الدولة موَّلتبتمويل مشروعات صرف صحي بالمحافظة بقيمة 5 مليارات جنيه حتى سنة 2022 .





واوضح محمد مفتاح ، أن المياه الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحي تنتج طبقا للمعايير المعمولة من وزارة الري. للمعايير





ومن جهتها، أوضخت الدكتور نيفين الخطيب مدير عام محطات معالجة الصرف الصحي بشركة مياه الصرف الصحي ، أننا نعمل علي معالجتها والاستفادة منها ونقوم بنقلها الي المصرف، ونستخدم الماء في الاستزراع السمكي .





ونوهت إلى أن المحطة مفيدة للمواطن وللشركة للمواطن لأنها تقوم بتحسين الخدمة الخاصة بالصرف الصحي وللشركة وهو ان هناك دخل يعود عليها .



