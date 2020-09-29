سعادة الحياة.. كتاب جديد للإعلامي محمد الصاوي

انتهى الإعلامي محمد الصاوى، من وضع الرتوش الأخيرة في الفصل الأخير من كتابه الجديد سعادة الحياة، والذى سيتم طرحه في المكتبات الأيام المقبلة.





وقال محمد الصاوى، أن كتابه الجديد سعادة الحياة، يتكون من 4 أجزاء ويضم بعض النصائح لمواجهة المشاكل المختلفة وطرق التخلص منها ليحيا الإنسان حياة سعيدة.





وأضاف محمد الصاوى، انه بصدد طرح الكتاب مترجم لأكثر من لغة مثل الفرنسية والإنجليزية لمساعدة الجميع في عيش حياة سعيدة، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذى كان سببا رئيسيا في صدمة للعالم أجمع.





وأشار الإعلامي محمد الصاوى، إلى ان الأجزاء الأربعة التي يتضمنها الكتاب تتكون من الجزء الاول عن طرق التخلص من المشاكل اليومية وكيفية حلها، أما الجزء الثاني يتضمن بعض الحكم والنصائح التي تساعد في علاج بعض الأمور الخاصة بالأسرة، وفي الجزء الثالث بعض المواقف التي مر بها أناس آخرين، وطرق تجنب تكرارها، وفي الجزء الأخير بعض المواقف في الحياة الزوجية وأسلوب التغلب عليها.



