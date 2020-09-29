أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 5 علامات تؤكد إدمان هاتفك الذكي.. وأفضل 5 هواتف فلاج شيب بإمكانات عرض خارقة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
كشفت شركة هواوي الصينية عن أحدث هواتفها الذكية P Smart 2021 والذى ستطلقه في العام القادم ليكون أول هاتف لها في 2021، وذلك قبل مطلع العام بثلاثة أشهر، وقامت بالكشف عن الهاتف الجديد في أوروبا ليكون ضمن الهواتف المميزة للفئة المتوسطة.
مع اقتراب العام الدراسي الجديد، واستمرار أزمة فيروس كورونا، أصبح النزول للمدارس والجامعات للتعلم أمرًا صعباَ، لذلك أصبح التعلم عن بعد مهما، شرط توافر الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تسهل عملية التعليم، وبسبب وجود العديد من البرامج والتطبيقات التي يصعب التعامل معها خلال الهاتف الذكي، كانت الضروروة بوجود جهاز كمبيوتر أو لاب توب، وتوجه الاهتمام أكثر لأجهزة اللاب توب بسبب سهولة تنقلها من مكان لآخر وسهولة التعامل معها، وتحميل العديد من البرامج والتطبيقات التي تفيد في عملية الدراسة، وفي الحياة بشكل عام.
تعتبر شركة موتورولا Motorola الأمريكية من أبرز الشركات التي تعمل في مجال الهواتف، وتعتبر صاحبة أول هاتف محمول في العالم، وفي الآونة الأخيرة تعمل الشركات الأمريكية على تطوير الهواتف الخاصة بها، خاصة بعد أزماتها المتكررة مع شركات الهواتف الذكية الصينية، وكان هاتفى Moto G9 Plus وMoto G9 Play قد تصدرا المبيعات في عدد من الدول حيث يعتبر الهاتفان من أفضل الهواتف المتوسطة التى أنتجتها الشركة مؤخرا، وفيما يلى مقارنة بين الهاتفين..
كشفت شركة سامسونج عن جهاز التابلت Samsung Galaxy Tab Active3 الخاص بها، والذى يأتى مع حقيبة للحفاظ عليه مدى الحياة في حالة السقوط من حوالى 5 أقدام أى ما يعادل حوالى 1.5 متر، كما يستطيع جهاز التابلت الصمود عند الوقوع من 1.2 متر إذا وقع على سطح مستوٍ الأمر الذى يعد تطورا كبيرا في تحمل أجهزة التابلت ومقاومتها للكسر وللعوامل الخارجية.
أصبحت شركات الهواتف الذكية تهتم بإطلاق هواتف بشاشات عملاقة حوالى 6 بوصة أو أكبر ذلك، وذلك نظرا للمكانة التى احتلتها الهواتف الذكية حيث اصبحت الهواتف تنافس بشكل أساسى أجهزة التابلت ذات الشاشة الكبيرة ، واتجهت أيضا شركة أبل إلى إطلاق شاشات كبيرة في هواتفها بعدما كانت متأخرة كثيرا عن هواتف أندرويد في هذا الاتجاه.
تعتبر هواتف iPhone XS Max وiPhone XS هى أفضل هواتف تستطيع منافسة هواتف iPhone 11 Pro , iPhone 11 حيث كانت الأفضل قبل إطلاق هواتف سلسلة iPhone 11، ورغم استعداد أبل لإطلاق هواتف آيفون 12 إلا أنها لا تزال من أفضل الهواتف الموجودة في السوق وبحسب موقع Tom's Guide فإن هاتف iPhone XS Max يختلف عن iPhone XS بهذه المواصفات الآتية:
تقدم لنا الهواتف الذكية الكثير من المزايا والخدمات التى تجعلنا قادرين على إنجاز العديد من المهام الحياتية، سواء في الدراسة أو العمل، ومن المعروف أنه بدون الهاتف استخدام الهاتف الذكى تتوقف الكثير من الأعمال والمحاضرات خاصة في الفترة التى نعيشها في الوقت الحالى بعد تفشى فيروس كورونا، وأصبحت معظم الاجتماعات تتتم عن طريق تطبيقات الفيديو، ويتم تسجيل المحاضرات أو الأعمال من خلال الدخول على الانترنت، سواء من على الهاتف الذكى أو أجهزة اللاب توب أو الكمبيوتر.