هشام آمنة يكرم منتخب البحيرة لـ الصم الحاصل على بطولة الجمهورية في كرة القدم

كرَّم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة فريق منتخب البحيرة للصم الذي توج بطلا للجمهوية لدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة بعد تغلبه على منتخب المنيا بهدف دون رد فى المباراة النهائية التى أُقيمت بملعب مركز شباب مطروح .

جاء ذلك خلال الإحتفالية التى تم تنظيمها في قصر ثقافة دمنهور، احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة البحيرة الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام - ونظمتها المحافظة مساء أمس الإثنين- ذكرى إنتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية .

وأشاد المحافظ باللاعبين والجهاز الفني والإداري، والأداء الرجولي للمنتخب وبالروح القتالية العالية للاعبي الفريق لتحقيق الفوز وإسعاد الجمهور البحراوي، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنشاط الرياضي ولشباب المحافظة وتوفير كافة إحتياجات الفريق .

وأشار "آمنه"، إلى الطفرة الكبيرة التى تشهدها الساحة الرياضية على أرض المحافظة وذلك بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والإهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضيًا فى إطار إهتمام الدولة ووزارة الشباب بالطاقات الشبابية وتشجيع الرياضة.

اقرأ أيضا:- بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة.. آمنة يبشر أهالي البحيرة بافتتاح 111 مشروعا قوميا

