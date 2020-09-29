تشهد إقبالا كبيرا.. محافظ كفر الشيخ: لدينا 9 مراكز تكنولوجية تستقبل طلبات التصالح.. فيديو

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن التعديات في بحيرة البرلس ليست كثيفة كما هو الحال في بحيرات أخرى مثل بحيرة المنزلة وهناك حملات مستمرة لإزالة التعديات سواء علي جانبي البحيرة او علي مياهها.





وأضاف نور الدين خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي ، أن هناك تعديات يتم فيها ضبط المتعدين وعرضهم علي النيابات المختصة وتم تغريمهم، مؤكدا ان المحافظة بها 9 مراكز تكنولوجية تستقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء

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وأوضح نور الدين ، ان هناك إقبال ضخم من المواطنين خلال الاسبوعين الماضيين للتقدم علي التصالح في مخالفات البناء، مشيرا الي ان سعر المتر تم تخفيضه الى 25% و40%. إقبالتخفيضهالى



