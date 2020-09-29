مش هسيبكم وهجيلكم بجماهير الزمالك.. مرتضى منصور يوجه تحذيرا لـ هشام حطب وحسن مصطفى





فلن يحضر بمفرده ، وانما بصحبة الملايين من جماهير الزمالك . وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن جماهير الزمالك تدعمه وتسانده طوال الوقت وحال مثوله للتحقيق؛









وأضاف مرتضى منصور أنه يحذر حطب وحسن مصطفى من غضب جماهير الزمالك ، مؤكدا أن "ما يحدث بلطجة لن يصبر عليها "





وأكمل أنه لن يلجأ لاي شخص اجنبي حتى يحصل على حقه ، مشددا على أنه في حال توقيع أي عقوبة عليه؛ لن يتم تنفيذها .





اما عن حسن مصطفي ، فوجه له رسالة قائلا " انا بقالي اسبوع بدور عليك ومش لاقيك، ومش حسيبك " وذلك في اعقاب عدم دعوته لـ قرعه كأس العالم لكرة اليد 2021 ، والتي أجريت مؤخرا في منطقة الأهرامات.