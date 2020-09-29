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مرأة

مواليد 29 سبتمبر | ما هي نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وتحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أسرار شخصية مواليد اليوم 29 سبتمبر، في علم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 29 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك شخصية متكاملة ومتوازنة، أنت أيضا عاطفي، وحساس ولديك استعداد للتضحية في سبيل من تحب، وتميل للتقلب. تحب أن تحيط نفسك بكل شيء جميل، لكن عليك أن تكون أكثر حذرا واهتماما بحماية نفسك.

نصيحة:

تشعر في كثير من الأحيان هذا العام بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد.. حاول أن تحافظ على اتزانك النفسي وتماسكك لتتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.

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