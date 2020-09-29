قرار جديد من مرتضى منصور بشأن فريق الزمالك 2006 بعد شكاوى أولياء الأمور

قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تشكيل لجنة؛ لاختبار فريق 2006 بالنادي، لاختيار العناصر التي ستستمر مع الفريق خلال المرحلة المقبلة؛ بسبب تجاوازت أحمد كمال، المدير الفني للفريق.





جاء قرار مرتضى بتشكيل اللجنة؛ بسبب كثرة الشكاوي ، التي قُدِّمت ضد "كمال" من أولياء أمور لاعبي فريق 2006، حيث اعترض الكثير منهم على طريقة اختيار المدرب للاعبين الذين سيتم تسجيلهم في الفريق.





وليست هذه أولى أزمات كمال بالزمالك، حيث صدرت العديد من الأزمات خلال فترة قيادته لفريق 2008 بالنادي.





ومن المنتظر أن تضم اللجنة التي قرر مرتضى تشكيلها، مجموعة من مسؤولي القطاع بالنادي، برئاسة طارق يحيى.