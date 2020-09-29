محمد النني يتصدر تويتر.. ومغردون: بيقدم أداء يحترم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #النني ؛ بعد مشاركة محمد النني في مباراة ارسنال وليفربول بشكل اساسي، وتقديمه اداء رائعا في خط الوسط.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر، وجاءت التعليقات ما بين : "محمد النني : الخساره من ليفربول كانت صعبه علينا ولكن نحن نلعب مع ليفربول أفضل فريق في العالم ونلعب في الأنفيلد وهو ملعب صعب على كل أندية العالم" و "عذرا يا محمد النني فهذا صلاح أداء ولا أروع من ابو البنات الملك المصري رغم عدم وجود الأهداف".
وعلَّق آخرون" النني بيقدم أداء يحترم والله" و" صلاح كان له يد في الهدفين، احلى لقطه بينه وبين النني بعد الصفاره، اتمنى اعرف شنو يحكوا ".
واضاف اخرون" وانت بتشكر صلاح ما تنساش تدعم النني اللي بيعافر و بيلعب أساسي بدون دعم إعلامي " الاتنين حلوين الاتنين طعمين الاتنين مصريين" و "بصراحة هولدنج كان ممتاز اليوم و النني ايضا .. افضل اثنين في ارسنال بصراحة .. يعني مافيش اي غلط في اشراكهم .. لو هناك غلط حيكون في التركيز على الدفاع بشكل مبالغ فيه".