AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصر المقاصة: لاعبو الزمالك سبب رحيل أحمد الشيخ إلى الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:49 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف بكري سليم المدير التنفيذي لـ نادي مصر المقاصة عن كواليس انضمام أحمد الشيخ نجم الفريق السابق لـ الأهلي موسم 2015، مشيرًا إلى أن اللاعب في البداية كان قريبا للغاية من الانضمام لـ الزمالك.

وأضاف بكري سليم في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " انه اثناء مفاوضات انضمامه لـ الزمالك؛ اقيمت مباراة بين الفريقين، وأحرز الشيخ هدفا؛ ليجد هجوما شرسا من لاعبي الفريق الأبيض، ليصر عقب ذلك، الانضمام إلى الأهلي وليس الزمالك.

وأضاف أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك غضب كثيرا من الأمر وقتها ولكنه تفهم الأمر عقب ذلك.

أما عن إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق؛ فأكد  أنه  رحل بشكل لا يليق مطلقا؛ خاصة في ظل حرص مجلس الإدارة على توفير كل متطلباته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شوقي السعيد: أنا أفضل من وائل جمعة ومؤمن سليمان مش كوتش ..فيديو

محمد عبد الله: رحلت عن الزمالك بشكل مفاجئ وفايلر أفضل من جوزيه

محمد إبراهيم عن مفاوضات الأهلي: تركيزي مع المقاصة فقط

يلمح لـ قرب انضمامه لـ الأهلي .. المقاصة: محمد إبراهيم تلقى العديد من العروض.. فيديو

المقاصة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم ورحيل إيهاب جلال

أخبار الرياضة.. تفاصيل رحلة مؤمن زكريا العلاجية نهاية اكتوبر.. إقالة جاريدو من الوداد المغربي .. شوبير يكشف سر انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

ترشيحاتنا

سقوط قتلى في حادث إطلاق نار بولاية أوريجون الأمريكية

خلاص ارتحت.. آخر كلمات الزعيم جمال عبدالناصر على فراش الموت.. وسر ما جاء في تقرير الوفاة

فشل في ملف التعاقدات.. ميدو يهاجم مجلس إدارة الأهلي

أبو جريشة: طرد عبد ربه من ملعب الإسماعيلي وصمة عار

آسفة قتلتها.. أم تذبح طفلتها أمام ابنتها الكبرى

بيوتنا وأرضنا غرقوا.. أهالي قرية دلهمو بالمنوفية يستغيثون من الفيضان.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مرسيدس AMG E63 موديل 2021 عن قرب..صور

لأول مرة.. وصول فورد ماتش mach-Es موديل 2021 للأسواق الأوروبية .. صور

خلاص ارتحت.. آخر كلمات الزعيم جمال عبدالناصر على فراش الموت.. وسر ما جاء في تقرير الوفاة