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أخبار العالم

الهند تسجل أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بكورونا و776 وفاة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:26 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 70 ألفا و589 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إضافة إلى 776 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

وبذلك تكون الهند قد سجلت 6 ملايين و145 ألفا و292 إصابة إلى جانب تسجيل 96 ألفا و318 حالة وفاة. 

وأعلن الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أمس الاثنين عن اختبار جديد سريع لفيروس كورونا يمكن من خلال تحديد اصابة الشخص من عدمه خلال 15 الى 30 دقيقة فقط.

وأشار تادروس-فى مؤتمر صحفى بمقر المنظمة فى جنيف، إلى انه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل على مدار الاشهر الستة المقبلة وستوزع على عدد كبير من البلدان الافريقية بداية من شهر اكتوبر .

ولفت مدير عام منظمة الصحة إلى ان سعر الاختبار الجديد هو خمسة دولارات فقط وتوقع ان ينخفض السعر اكثر خلال الفترة المقبلة .

من جهتها، قالت كاتارينا بومى الرئيس التنفيذى للصندوق العالمى للتشخيصات الجديدة المبتكرة والمعروف باسم ( فايند ) أن الفحص الجديد يحمل اسم ( أر دى تى ) يوجد منه نوعان وهو سهل الاستخدام ويعطى نتائج موثوقة، مشيرة إلى أن نتيجة هذا النوع السريع من الاختبار لفيروس كورونا له فعالية كبيرة تصل نسبتها إلى 80 % عندما يستخدم فى المجتمعات التى يوجد بها انتشار سريع وكبير لفيروس كورونا.
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