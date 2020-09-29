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أخبار العالم

لافروف: يجب تنفيذ تسوية للوضع في شبه الجزيرة الكورية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:08 ص
لافروف
لافروف
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أ ش أ
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للانتقال "من الأقوال إلى الأفعال" في تسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وتقديم تنازلات من قبل الطرفين الكوريين.

وأشار لافروف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء - إلى أن موسكو تدعو إلى مواصلة عملية التفاوض لتسوية مجمل قضايا شبه الجزيرة الكورية، بما فيها القضية النووية.

وقال لافروف إن موسكو كانت تؤيد دائمًا جهود بيونج يانج وسول وواشنطن لتطبيع العلاقات بين الكوريتين، وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وكانت تساعد الشركاء في جهودهم البناءة.

وأضاف أنه يجب الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وترجمة الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أرض الواقع، معبرًا عن أسفه لعدم استعداد الأطراف لذلك، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مطالب بالقيام بالخطوة الأولى أو تقديم تنازلات إضافية وتأجيل تنفيذ بعض البنود.

وتابع لافروف: "نواصل الجهود لإقناع الشركاء بأن يقوموا بخطوات حقيقية - ولو صغيرة - نحو التقارب، ونحن على قناعة بأنه ينبغي على الكوريتين والولايات المتحدة أن تركز على تطبيع العلاقات وتعزيز الثقة المتبادلة".

وأكد أن تنفيذ هذه المهمة لن يتحقق إلا بجهود مشتركة ومع احترام المصالح المشروعة لجميع الأطراف.
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