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حوادث

النيابة تعاين موقع حريق مخازن الشركة العربية بالخانكة.. 5 ملايين جنيه خسائر مبدئية.. واستمرار النيران لساعات.. وانهيار المبنى على محتوياته بالكامل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:41 ص
حريق خازن الشركة
حريق خازن الشركة العربية بالخانكة
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة الخانكة بتشكيل لجنة من مجلس المدينة والمعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق الهائل الذى اندلع داخل المخازن الكبرى التابعة للشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة – بلبيس والمعروفة بمصنع السكر عقب انتهاء عمليات التبريد والتأكد من توافر إجراءات الأمن والسلامة بالمكان.


من ناحية أخرى كشفت المعاينة أن الخسائر المبدئية للحريق تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه بعد انهيار المكان بالكامل إثر التهام النيران له والتى استمرت ساعات طويلة.

وكانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب في مخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة – بلبيس، وبدأت على الفور عمليات تبريد الحريق الذي امتد على مساحة 1300 متر مربع وتبين أنه مؤجر لإحدى شركات الفلاتر.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، بتلقي المركز بلاغًا من عمليات إدارة النجدة بنشوب حريق بمخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة / بلبيس.

بالفحص تبين أن الحريق نشب بمخزن مؤجر لشركة فلاتر على مساحة 1300 متر تقريبًا مكون من طابقين، حيث أتت النيران على محتويات المخزن من مستلزمات فلاتر تنقية المياه.

وانتقل إلى مكان البلاغ العقيد هيثم شحاته، نائب مدير الحماية المدنية بإشراف العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية حيث تم الاستعانة بـ 15 سيارة إطفاء للسيطرة النيران وتم عمليات تبريد الحريق لمنع اندلاع النيران مرة أخرى.

وتبين من المعاينة المبدئية أن المخازن على مساحة 1300 متر  وتتبع القطاع العام أما البضائع التى اندلع الحريق فتتبع إحدى الشركات الخاصة.
النيابة تعاين موقع حريق مخازن الشركة العربية بالخانكة.. 5 ملايين جنيه خسائر مبدئية.. واستمرار النيران لساعات.. وانهيار المبنى على محتوياته بالكامل
النيابة تعاين موقع حريق مخازن الشركة العربية بالخانكة.. 5 ملايين جنيه خسائر مبدئية.. واستمرار النيران لساعات.. وانهيار المبنى على محتوياته بالكامل
النيابة تعاين موقع حريق مخازن الشركة العربية بالخانكة.. 5 ملايين جنيه خسائر مبدئية.. واستمرار النيران لساعات.. وانهيار المبنى على محتوياته بالكامل
النيابة تعاين موقع حريق مخازن الشركة العربية بالخانكة.. 5 ملايين جنيه خسائر مبدئية.. واستمرار النيران لساعات.. وانهيار المبنى على محتوياته بالكامل
النيابة تعاين موقع حريق مخازن الشركة العربية بالخانكة.. 5 ملايين جنيه خسائر مبدئية.. واستمرار النيران لساعات.. وانهيار المبنى على محتوياته بالكامل
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