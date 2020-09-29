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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 311 ألفا و219 حالة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:11 ص
فيروس كورونا في باكستان
فيروس كورونا في باكستان
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أ ش أ
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 311 ألفا و219 حالة، وذلك وفقا لما أعلنه المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية.
وقال المركز -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم /الثلاثاء/- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد بلغت 6469 حالة،

 مضيفا أنه تم تسجيل 2661 حالة إصابة في إقليم "آزاد جامو وكشمير" و15 ألفا و92 حالة في إقليم "بلوشستان"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "جيلجيت بالتستان" 3681 حالة، وفي العاصمة "إسلام أباد" 16 ألفا و470 حالة، كما تم تسجيل 37 ألفا و701 حالة إصابة بإقليم "خيبر بختونخوا" و99 ألفا و219 حالة في إقليم "البنجاب"، إضافة إلى 136 ألفا و395 حالة في إقليم "السند".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، 

ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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