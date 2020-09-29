موجز السوشيال ميديا.. إبراهيم سعيد يهاجم رضا عبد العال.. وتريزيجيه يحتفل بفوز فريقه على فولهام بالدوري الإنجليزي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:









احتفل محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي بفوز فريقة على نادي فولهام بثلاثية نظيفة في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.





ونشر تريزيجية مجموعة من الصور له من مشاركته في اللقاء وعلق عليها قائلا " دائما معا".









واصل ابراهيم سعيد لاعب المنتخب المصري السابق الهجوم على الكابتن رضا عبد العال المدير الفني لفريق طنطا بعد مناوشات كلاميه بينهم على الهواء بسبب انتقاد ابراهيم سعيد لاداء رضا عبد العال مع طنطا.





وغرد ابراهيم سعيد عبر حسابه بتويتر قائلا "‏عشان بس الناس اللي مش فاهمه الحوار رضا عبد العال بقاله ٣ أيام بيغلط فيا مرة مع مداخله مع ابراهيم فايق و امبارح مع محمد فاروق قبل ماعمل المداخله غلط فيا وللاسف انا مكنتش بتابع الحلقه وعملت مداخله والموضوع انتهي فوجئت الصبح كلامه عني و رديت عليه".









دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #النني بعد مشاركة محمد النني في مباراة ارسنال وليفربول بشكل اساسي وقديمه اداء رائع في خط الوسط.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏محمد النني : الخساره من ليفربول كانت صعبه علينا ولكن نحن نلعب مع ليفربول أفضل فريق في العالم ونلعب في الأنفيلد وهو ملعب صعب على كل أندية العالم" و "‏عذرا يا محمد النني فهذا صلاح أداء ولا أروع من ابو البنات الملك المصري رغم عدم وجود الأهداف".





























احيا ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي الذكرى الثانونية لوفاة والدته.





ونشر ايمن اشرف صورة قديمة له مع والدته وعلق عليها قائلا "يارب ارحم من فقدته العين فقده المكان افتقده القلب كثيرًا .اللهم ارحم من فقده يؤلم وفراقه لا يطاق طاب منامكم الطويل ورحم الله جسدكم اذكروا فقيدتي بدعوه الذكرى الثانويه الرابعه".



