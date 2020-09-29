برلماني: القطاع السياحي عانى كثيرا.. ودعم العاملين به ضرورة

أكد النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تنشيط حركة السياحة بعد توقفها لفترة ليست قصيرة، مشيرا إلى أن الدولة قامت بجهود كبرى في اتخاذ كافة التدابير الإحترازية للحفاظ على حياة العاملين بالقطاع و السائحين من الإصابة بفيروس كورونا.





وقال عبده، فى تصريحات خاصة، إن السياحة عمود أساسى بالدولة ولذلك كان أولى اهتمامات الحكومة فى اتخاذ قرار عودة السياحة الداخلية ، مؤكدا على أهمية استقبال الأفواج السياحية لزيادة الدخل القومى الذى يجلب للعاملين بالقطاع رواتبهم الشهرية.





وطالب عضو لجنة السياحة الفنادق والمنتجعات السياحية عدم التخاذل فى تنفيذ الارشادات الطبية تجاه فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أن الدولة على أتم استعداد لاستقبال السياحة الخارجية بعد فترة دامت ل7 أشهر، لافتا إلى أن الحكومة المصرية قادرة على مواجهة التحديات الصعبة.





وأشار إلى أن توجيه الحكومة بالا ستمرار في صرف إعانة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية العام، شئ جيد للغاية، ويدعم العاملين بالقطاع السياحي، والذين عانوا خلال الفترة الأخيرة.



