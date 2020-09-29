رشا مجدى: السياحة الأوربية تمثل 75% من إجمالي السياح في مصر.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى، إن هناك ثقة كبيرة من الوافدين تجاه الإجراءات الاحترازية والكشف الذى يتم على السائحين والوافدين إلى مصر، وذلك بشهادة منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، لافتة إلى أن مصر تبدأ موسم سياحى أفضل من المواسم السابقة.





وأضافت رشا مجدى، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن مصر تبدأ الموسم السياحى الشتوى فى مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ والاقصر وأسوان، منوهة أن مختلف الجنسيات يقبلون على مصر للسياحة على الرغم من استمرار جائحة كورونا وتسجيل بعض الدول الأوروبية أرقام مرتفعة للاصابة ولكن الأمور مستقرة فى مصر.





وتابعت ان كل الإجراءات الاحترازية فى مصر متبعة بشكل كبير جدًا، فور وصول السياح لمصر فى المطارات وفى الغرف والشواطئ والفنادق، وذلك لسلامة السياح والمواطنين العاملين فى المجال السياحى والفندقى.



