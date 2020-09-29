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خبير علاقات دولية: جائحة كورونا تهدد مستقبل ترامب السياسي..فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
ترامب
ترامب
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آيات أحمد
قال زكريا عثمان، خبير العلاقات الدولية بالأهرام، إن العالم باسره الآن يهتم بالأوضاع الاقتصاد بدليل أنا لحرب وآلياتها مؤخرًا تحولت من حرب عسكرية إلى حرب اقتصادية.

، لافتًا إلى أن الناخب الامريكي شغله الشاغل ينصب على الاوضاع الاقتصادية ومهتم بالتصويت لمن يقوم برفع مستواه الاجتماعى ويوفر احتياجاته اليومية.

وأضاف زكريا عثمان، خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد» ان الرئيس الامريكى دونالد ترامب نجح مؤخرًا فى الشق الاقتصادى فى تحقيق العديد من الانجازات فى المجال الاقتصادى، وذلك قبل جائحة كورونا، ولكن الجائحة تهدد مستقبله السياسي وتضعه على المحك وتجعل حظوظ وفرص منافسه الامريكى فى الانتخابات كبيرة.

وتابع ترامب قام ببناء 12 ألف مصنع ومعطيات البطالة وصلت إلى أدنى مستوياتها ووفر 7 ملايين فرصة عمل و5 ملايين منها للشباب وقام بخفض الضرائب على الفئتين المتوسطة الدخل والقليلة الدخل، مؤكدًا أن تلك كانت من ابرز اهدافه الانتخابية فى عام 2016.

وأشار إلى أن الناخب الامريكي لا يعنيه سوى الجانب الاقتصادى، منوهًا ان ترامب يتعامل بعقلية رجل الاعمال البحتة، مضيفًا أن دونالد ترامب شن حرب اقتصادية على كل الدول المحيطة بنا ونجح بالفعل نظرًا لأن الولايات المتحدة الامريكية تمتلك على 15% من حجم التجارة الدولى.
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