رفع 3 آلاف م٣ قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات وتضافر الجهود والتعاون المشترك بين وحدة التدخل البيئي السريع وإدارة النظافة بالديوان العام فى تكثيف عمليات النظافة اليومية للحفاظ على الشكل الجمالي وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.





وكإجراء إحترازي ووقائى ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .





ناشد المحافظ المواطنين بحسن التعامل مع عامل النظافة وتقديره والتعاون معه بعدم إلقاء القمامة إلا فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك .

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وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.





وفى هذا الإطار أشار فخري عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إلى قيام وحدة التدخل البيئى السريع يوم 21 سبتمبر الجارى برفع (760م3) قمامة من مركزالزقازيق بواقع (25) نقلة ورفع (485م3) من مركز ههيا يوم 22سبتمبر بواقع (16) نقلة .





كما تم رفع (560م3) قمامة من مدينة القنايات بواقع (18) نقلة يوم 23 سبتمبر وذلك بإجمالى (1805م3) قمامة ، و(59) نقلة وذلك بإستخدام 12معدة (2 لودر - 10سيارات ) لتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة .





وتم التنبية على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضى الفضاء والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظًا عليها حتي لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطن.