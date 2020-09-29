ماكرون: أتعهد ببذل قصارى جهدي لدعم شعب بيلاروسيا

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، على بذل قصارى جهده لدعم شعب بيلاروسيا.





وسحبت الشرطة الملثمة الناس في شاحنات وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود بينما سار عشرات الآلاف من المحتجين البيلاروس خلال عطلة نهاية الأسبوع السابعة على التوالي للاحتشاد لمطالبة الزعيم المخضرم ألكسندر لوكاشينكو بالاستقالة.





وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لـ لوكاشينكو أثناء سيرهم في العاصمة مينسك ومدن أخرى مزينة بألوان المعارضة باللونين الأحمر والأبيض. وقال نشطاء حقوقيون إن 53 شخصا على الأقل اعتقلوا.





وأطلق البعض على الاحتجاج اسم "تنصيب الشعب" لسفياتلانا تسيخانوسكايا، الخصم الرئيسي للوكاشينكو التي فرت إلى المنفى بعد انتخابات 9 أغسطس والتي يقول معارضو لوكاشينكو إنها مزورة بشكل صارخ لمنح لوكاشينكو ولاية سادسة.



