استطلاع جديد يكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا





ووفقا لموقع health line ، فإن الدفع للحصول على لقاحات الإنفلونزا أثناء الوباء هو وسيلة للحد من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية.





ويحث المهنيون الصحيون الآباء على تطعيم أطفالهم ضد الأنفلونزا هذا العام على الرغم من التحذيرات ، يتفق 1 من كل 3 فقط على أنه أكثر أهمية بسبب جائحة هذا العام.





كما وجد الاستطلاع الوطني لمستشفى CS Mott للأطفال حول صحة الأطفال أن واحدًا من كل ثلاثة آباء لن يقوموا بتلقيح أطفالهم هذا العام.





تقول سارة كلارك ، مديرة الاستطلاع المشاركة في MPH ، إن النتائج مثيرة للقلق - خاصة وأن الخبراء يحذرون من أن موسم الأنفلونزا قد يعقد COVID-19 ، والعكس صحيح، موضحة أ ن الدفع للحصول على لقاحات الإنفلونزا أثناء الوباء هو وسيلة للحد من الضغط على أنظمة الرعاية الصحية، مضيفا أنه سيقلل من عدد حالات الاستشفاء المتعلقة بالإنفلونزا وزيارات الأطباء ، ويقلل من عدد الأفراد الذين يحتاجون إلى اختبارات تشخيصية بسبب صعوبة التمييز بين أعراض الإنفلونزا و COVID-19.





وتابع: "الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن عامين معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من الأنفلونزا.