زراعة الفيوم تواصل المتابعة المستمرة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضي

تقوم مديرية الزراعة بالفيوم تحت رعاية الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم برصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة واي أسوار بدون ترخيص وإزالتها فورًا.

بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية.





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أشاد وكيل الوزارة بتعاون جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وأجهزة الشرطة من أجل إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى مهدها.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار المتابعة الجادة والمستمرة لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين مع تطبيق القوانين عليهم بمنتهى الحزم والصرامة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية.

وفي سياق ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بإشراف المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة بناحية كفور النيل على مساحة ١قيراط اسوار بلوك ارتفاع ٣م البناء ليلا بحضور المهندس حسين ابو حامد رئيس وحدة كفور النيل والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية بالمركز والمهندس سيد احمد وكيل الحماية والأستاذ حمدي حلمي رئيس القسم الهندسي بالوحدة

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بأشراف المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ حاله إزالة ناحيه ابهيت الحجر على مساحة 2 قيراط في وجود الإدارة الزراعية والوحدة المحلية

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بأشراف المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطة بقيادة العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية بتنفيذ ازالة عدد 1 حالة على مساحة 100 متر بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية الأراضي ومدير الجمعيه و محمد فتحى نائب رئيس مجلس المدينة .