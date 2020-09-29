AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زراعة الفيوم تواصل المتابعة المستمرة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضي

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

 

تقوم مديرية الزراعة بالفيوم   تحت رعاية  الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم  برصد أى  محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة واي أسوار بدون ترخيص وإزالتها فورًا.

 

 بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات إنفاذ القانون بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة للأعمال المخالفة فى مهدها وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية.


 أقرأ أيضا :الأورمان تنتهي من إعادة إعمار 32 ألف منزل من بينها 5507 منازل فى الفيوم


أشاد وكيل الوزارة بتعاون جهاز حماية الأراضي بالمديرية برئاسة  المهندس علي مسعد مدير عام الحماية مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وأجهزة الشرطة  من أجل إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى مهدها.

 

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار المتابعة الجادة والمستمرة لإزالة كافة أنواع التعديات على الأراضي الزراعية بزمام المحافظة حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين مع تطبيق القوانين عليهم بمنتهى الحزم والصرامة للحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية.

 

وفي سياق ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بإشراف المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ إزالة بناحية كفور النيل على مساحة ١قيراط اسوار بلوك ارتفاع ٣م البناء ليلا بحضور المهندس حسين ابو حامد رئيس وحدة كفور النيل والمهندس خالد فتحي رئيس الحماية بالمركز والمهندس سيد احمد وكيل الحماية والأستاذ حمدي حلمي رئيس القسم الهندسي بالوحدة

 

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بأشراف  المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ حاله إزالة ناحيه ابهيت الحجر على مساحة 2 قيراط في وجود الإدارة الزراعية والوحدة المحلية

 

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بأشراف  المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية وقوات الشرطة بقيادة العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية بتنفيذ ازالة عدد 1 حالة على مساحة 100 متر  بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حماية الأراضي ومدير الجمعيه و محمد فتحى نائب رئيس مجلس المدينة .

زراعة الفيوم تواصل المتابعة المستمرة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضي
زراعة الفيوم تواصل المتابعة المستمرة للتصدي للمخالفين بالبناء على الأراضي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال حملة مكبرة في الفيوم

زراعة الفيوم.. إزالة فورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية

إزالة 40 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بمركزي طامية وإطسا بالفيوم

مدير أمن الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

زراعة الفيوم تشن حملة مكبرة لإزالة 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركز طامية

يحدث في الفيوم.. استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

ترشيحاتنا

سندريلا.. مي حلمي تتألق في أحدث إطلالة على إنستجرام

مصر المقاصة: لاعبو الزمالك سبب رحيل أحمد الشيخ إلى الأهلي.. فيديو

ميدو عن مرتضى منصور: يجبر أمير وأحمد على شراء سيارات سوداء

الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة غدا مصحوب بأتربة.. والقاهرة 34 درجة

ذعر الطاعون الدبلي يجتاح الصين.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ

البامية بـ 22 جنيهًا.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 29- 9 - 2020

AdvertisementS

هيئة البريد: حظر تداول الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول داخل الطرود والبعائث البريدية

الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة غدا مصحوب بأتربة.. والقاهرة 34 درجة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-9-2020

آسفة قتلتها.. أم تذبح طفلتها أمام ابنتها الكبرى

فتاة فلسطينية كلمة السر .. ننشر اعترافات متحرش الجامعة الأمريكية

ذعر الطاعون الدبلي يجتاح الصين.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ

مقابل صفقة قدرها 450 مليون دولار.. إجبار ممثلة بريطانية شابة على ممارسة الجنس

هتحصل مصيبة.. ميدو يتوقع أزمة كبرى بين الزمالك والجونة

أسرة متوفى الفجأة في عيادة طبيب بالشرقية: أب لـ3 أطفال ونتمنى معاشا لأبنائه| شاهد

أخبار الفن| إجبار ممثلة بريطانية على ممارسة الجنس.. نيولوك ابنة عمرو دياب.. السكاكين تحيط بـ مادلين طبر

الاتفاق السعودي يمهل الأهلي 3 أيام لشراء المدة المتبقية من عقد أزارو

حبسني وعذبني 4 أيام للتنازل عن حقوقي وطلاقي.. هبة: جوزي عايزني خدامة لأهله والمأذون نفذ غصب عني.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر أودي audi a3 اليوم في مصر.. صور

وصول تويوتا هايلوکس toyota hilux الجديدة موديل 2021 للسعودية.. صور

إطلاق نار ينهي حياة كولومبية أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ15.. والسبب غامض