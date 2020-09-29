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رياضة

وزير الرياضة يتفقد أول جيم "اوت دور" ضمن مبادرة "خليك رياضى" بمدينة نصر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
وزير الرياضة يتفقد
وزير الرياضة يتفقد أول جيم "اوت دور"
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ريهام بكير
تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب  والرياضة صباح اليوم الثلاثاء أول "جيم رياضي مفتوح "فى حديقة الطفل بمدينة نصر.

وذلك ضمن مبادرة مبادرة "خليك رياضي - Be Fit"التى ينظمها الاتحاد المصري لـ "ستريت وورك أوت – رياضة الشارع" بحضور رئيس الاتحاد اسلام قرطام، ولفيف من السادة الإعلاميين. 


يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة، واتحاد ستريت وورك أوت بإقامة "جيم مفتوح" في الحدائق والميادين العامة، وتنظيم مهرجانات رياضية لممارسة الرياضات البدنية في الشارع. 


وأكد الدكتور أشرف صبحي السعي نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعلها أسلوب حياة؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة لأدوارها الإيجابية المتعددة على صحة المواطن. 


وأضاف الوزير :" نستخدم كل الوسائل الممكنة ونتبني المبادرات الهادفة إلى نشر الرياضة ، والوزارة تقوم بإشهار الاتحادات النوعية لتحقيق أهدافها ومنها الاتحاد المصري ستريت وورك أوت لنشر الرياضة بين المواطنين في إطار تطوير التنمية الرياضية ، والعمل على إقامة صالات جيم في المنتزهات والحدائق العامة مزودة بأجهزة رياضية من صناعة مصرية خالصة، وتقوم شركة "المدن" التي أنشئتها الوزارة بصيانة الأجهزة المزودة بتلك الصالات للحفاظ عليها، وضمان استمراريتها. 


وأكد الدكتور أشرف صبحي على توفير عوامل السلامة والأمان في الصالات الرياضية بالمتنزهات المزودة بأجهزة الجيم وأجهزة رياضة ستريت ورك اوت، بالإضافة إلى توفير مدربين مجتمعين بها لرفع معدلات اللياقة البدنية للمواطنين من خلال ممارسة الرياضة، مشيرًا أنه سيتم تعميم تلك المبادرة في مختلف المحافظات طبقًا للمعايير المحددة في هذا الشأن. 


ومن جانبه،.قال رئيس اتحاد ستريت ورك أوت ":نقدم نموذجًا وبديلًا أمام الشباب للاستفادة من طاقاتهم من خلال ممارسة الرياضة بصالات الجيم بالحدائق والمتنزهات، مقدمًا الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على الدعم المتواصل الذي يقدمه للاتحاد.

 
يذكر أن وزارة الشباب والرياضة واتحاد ستريت وورك اوت قاما بتحديد عدد من المناطق والميادين والحدائق العامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظات القاهرة والاسكندرية وأسوان لتنفيذ المبادرة حيث تم تحديد حديقة الحرية بالزمالك  وحدائق 15 مايو، وحديقة الأزهر في القاهرة، وفي محافظة الإسكندرية سيتم تنفيذ المبادرة في جزء من منطقة بئر مسعود بحي المنتزة، وحديقة لوران،وجزء من حديقة بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي، وحديقة الجندي المجهول بالمنشية، وفي محافظة أسوان تم تحديد حديقة فندق شيراتون التي تتميز بموقعها المباشر على نهر النيل.
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