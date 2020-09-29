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أخبار العالم

شبكة الجيل الخامس 5G تبدأ العمل في إسرائيل

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
شبكة الجيل الخامس
شبكة الجيل الخامس 5G تبدا العمل في إسرائيل
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سمر صالح
بدأت الشبكة الخلوية من الجيل الخامس 5G العمل في إسرائيل بعد أن وزعت وزارة الاتصالات تراخيص على شركات الهاتف الخلوي لتشغيلها.


ومن المقرر أن تعمل الشبكة من خلال شركات بيليفون وهوت موبايل وشركائها، وهي الوحدات التي استوفت شروط الحصول على ترخيص الشركة وفازت بالمناقصة التي نشرتها.


وتعتزم الشركات الحاصلة على الترخيص نشر مئات من الهوائيات في جميع أنحاء إسرائيل، مما سيسمح لعدد صغير من مستخدمي الشبكة لأنها تتطلب أجهزة متوافقة، ويوجد في إسرائيل عدد قليل من الهواتف الذكية التي تدعم هذه التكنولوجيا المتقدمة.


وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعز هاندل إن "هذه ثورة ستدفع إسرائيل إلى الأمام وتحول الرؤية إلى واقع ، وكل هذا من خلال البنية التحتية للاتصالات".
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