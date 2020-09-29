صحة الشرقية: تحويل 36 ألف شخص للعلاج على نفقة الدولة

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على خلفية مبادرة الكشف عن الاعتلال الكلوي، إن المحافظة بدأت في المبادرة من يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر الجاري، موضحا أنه تم البدء في دور العبادة كالمساجد والكنائس.





وأضاف الدكتور هشام مسعود، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن صحة الشرقية تمتلك 750 وحدة طبية، بالإضافة إلى المتطوعين بالمحافظة، لافتا إلى أن الفرق المتحركة منتشرة في المحافظة، وتصل للبيوت.





وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الوزارة وصلت لمليون و217 ألف مواطن في 18 يوما، وتم تحويل 36 ألف مواطن للكشف على نفقة الدولة، وخاصة المصابين بالضغط والسكر.





ولفت "مسعود"، إلى أنه زار قرية "منيا القمح"، وتم تحويل 350 فردا من أصل أكثر من 3000 حالة كشف، موضحا أنهم لأول مرة يكتشفون أنهم مصابون بضغط وسكر.





وأوضح "مسعود"، أن الرقم كان مفزعا، خاصة وأنه وجد سيدة تعاني من الضغط المرتفع بشدة، وكانت لأول مرة تعلم ذلك.