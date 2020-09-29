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اقتصاد

لدعم أعضائها.. "تجارية الإسكندرية" توقع بروتوكول تعاون مع الضرائب والجمارك

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:18 ص
تجارية الإسكندرية
تجارية الإسكندرية
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ولاء عبد الكريم
وقعت الغرفة التجارية بالإسكندرية متمثلة في شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، ورؤساء مصلحة الضرائب والجمارك بروتوكول تعاون مشترك يتعلق بتحصيل القيمة المضافة على البضائع المشحونة جوا المعفاة، حيث يأتي البروتوكول في إطار سعي الغرفة لحل أزمات الأعضاء وتذليل كافة المشاكل أمامهم.

وقال المهندس مدحت القاضي، رئيس الشعبة، التقينا في جلسات عديده مع ممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك بهدف وضع الخطوط العريضة للبروتوكول وحل بعض المشاكل التي تواجه أعضاء الشعبة فيما يتعلق بالقيمة المضافة، بالإضافة إلي سبل حل كافة المشاكل التي تتعلق أيضا بالضرائب، مضيفًا: "حققنا تعاون كبير فيما يخص بنود البروتوكول تصب في صالح الأعضاء".

وأشار القاضي، إلى أن مشاركة عدد كبير من شركاء الشعبة كغرفة الملاحة، بالإضافة إلي ممثلي مجلس الإدارة وعدد كبير من أعضاء الشعبة يعكس الوعي بأهمية البروتوكول الذي تم إنجازه بعدد عدد من اللقاءات التي جمعت الأطراف محل البروتوكول، مشيرًا إلى عدم مواجهة أي مشاكل في الانتهاء من البرتوكول في وقت قصير مع الاتفاق مع مصلحتي الضرائب والجمارك علي تذليل كافة العقبات التي تواجه الأعضاء مستقبلا، ويعتبر استكمالا لبروتوكول غرفة ملاحة الاسكندرية الذي وقعته المصلحة فيما يتعلق بالنولون البحري. 

جدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والسيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، وكابتن باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي و د. اشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني وقيادات مصر للطيران وشركات الطيران وعدد كبير من أعضاء الشعبة.

وأشاد القاضي بجهود عصام الشاذلي نائب رئيس مجلس الإدارة ومحمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوي وأعضاء مجلس الإدارة في إنهاء بنود البروتوكول.
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