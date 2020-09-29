النقل الدولي واللوجستيات بغرفة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مشتركا لدعم الأعضاء

وقعت الغرفة التجارية بالإسكندرية ممثلة في شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بروتوكول تعاون مشترك مع مصلحتى الضرائب والجمارك يتعلق بتحصيل القيمة المضافة على البضائع المشحونة جوا المعفاة، حيث يأتي البرتوكول في إطار سعي الغرفة لحل أزمات الأعضاء وتذليل جميع المشاكل أمامهم.









وقال المهندس مدحت القاضي، رئيس الشعبة، إنه تم عقد جلسات عديدة مع ممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك بهدف وضع الخطوط العريضة للبروتوكول وحل بعض المشاكل التي تواجه أعضاء الشعبة فيما يتعلق بالقيمة المضافة، بالإضافة إلى سبل حل جميع المشاكل التي تتعلق أيضا بالضرائب، مضيفا: "حققنا تعاونا كبيرا فيما يخص بنود البروتوكول تصب في صالح الأعضاء".









وأضاف القاضي أن مشاركة عدد كبير من شركاء الشعبة كغرفة الملاحة، بالإضافة إلى ممثلي مجلس الإدارة وعدد كبير من أعضاء الشعبة يعكس الوعي بأهمية البروتوكول الذي تم إنجازه بعد عدد من اللقاءات التي جمعت الأطراف محل البروتوكول، موضحا أنه تم الانتهاء من البروتوكول في وقت قصير مع الاتفاق مع مصلحتي الضرائب والجمارك على تذليل جميع العقبات التي تواجه الأعضاء مستقبلا.









وأكد أن هذا البروتوكول يعتبر استكمالا لبروتوكول غرفة ملاحة الإسكندرية الذي وقعته المصلحة فيما يتعلق بالنولون البحري.









وأشاد القاضي بجهود عصام الشاذلي، نائب رئيس محلس الإدارة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوي، وأعضاء مجلس الإدارة في إنهاء بنود البروتوكول.

















جدير بالذكر أن اللقاء شارك فيه رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والسيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد مصيلحي، رئيس غرفة ملاحة إسكندرية، وكابتن باسم جوهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، والدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، وقيادات مصر للطيران، وشركات الطيران، وعدد كبير من أعضاء الشعبة.



