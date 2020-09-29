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رياضة

جيرالدو يتلقى عرضًا من ناديه السابق أول أغسطس

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:15 ص
جيرالدو
جيرالدو
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عبد الحكيم أبو علم
تلقى الأنجولي جيرالدو عرضًا من فريقه السابق أول أغسطس للعودة إليه من جديد بدءًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ورحب اللاعب بالعودة إلى بلاده، خاصة في ظل صعوبة الحصول على فرصة حقيقية بالقلعة الحمراء ينال من خلالها القناعة الكاملة للجنة التخطيط بالأهلي والأجهزة الفنية التي تعاقبت على تدريبه.


ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم الموقف تمامًا بإتمام إجراءات انتقاله لأول اغسطس الإنجولي، على أن يستمر مع الفريق الأحمر حتى نهاية نسخة دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتاج الأهلي إليه في ظل النقص العددي الواضح في القائمة.


يذكر أن النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.


ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم الأربعاء المقبل فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر.
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