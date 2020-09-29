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تعليم

الجيزة الجديدة: تقديم منح بنسبة 50% لطلاب الشعبة العلمية بكلية تكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:17 ص
جامعة الجيزة الجديدة
جامعة الجيزة الجديدة
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نهلة الشربيني
أعلنت جامعة الجيزة الجديدة عن تقديم منح لطلاب الشعبة العلمية، بكلية تكنولوجيا المعلومات بنسبة تصل إلى ٥٠٪ من قيمة المصاريف الدراسية، بمناسبة بدء العام الدراسي الأول للكلية هذا العام.

وتقدم كلية تكنولوجيا المعلومات برنامجًا تم تصميمه بهدف تزويد الطلاب بمستوى تعليم ثوري ورائد يميزهم عن غيرهم، وتكون مدة الدراسة بهذا البرنامج هي 4 سنوات، ويغطي البرنامج في العامين الأول والثاني الأسس التي يحتاجها جميع طلاب تكنولوجيا المعلومات بغض النظر عن التخصص الذي يختارونه، ويعزز البرنامج في السنة الثالثة والرابعة من الدراسة التخصصات التي يرغب الطالب في متابعتها والعمل بها.



وأكدت الجامعة أنه سيتوفر للطلاب التخصص في أحد المسارات الثلاثة التالية، مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومجال علوم الكمبيوتر، و مجال المعلوماتية الطبية الحيوية، كما أن الدراسة بالكلية تعمل على تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية للبرنامج والجوانب العملية من خلال المحاضرات والبرامج التعليمية والدراسة المعملية والتي سيتم تقديمها للطلاب من خلال التدريب والتأهيل للصناعات الرقمية، وندوات تعليمية لتعريف الطلاب بمصادر التعلم المتاحة عبر الإنترنت والأدوات الحديثة، ونوادي التكنولوجيا، و الهاكاثون والتحديات والمسابقات الرقمية، وندوات ومحاضرات يشارك فيها قادة الصناعة الرقمية.

ويمكن للطلاب التقديم من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.ngu.edu.eg واستكمال استمارة التقديم الالكترونية.

ودعت الدكتورة سمحاء البلتاجي، عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الجيزة الجديدة، الكوادر الطلابية القادرة على مواكبة التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات واكتساب المعرفة الجديدة باستمرار، من ذوي الشغف بعالم الحاسبات الرقمية والتكنولوجيا بشكل عام، ويرغبون في الحصول على تعليم يوفر لهم الأدوات التي تجعلهم متميزون في سوق العمل سواء محليًا أو إقليميًا أو عالميًا للإنضمام إلى كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة والتي فتحت أبواب التقديم للعام الدراسي2020/2021.

وأكدت عميدة الكلية، أن الجامعة تهدف منذ تأسيسها في عام 2016 إلى خلق مجتمع من الباحثين والأساتذة، والطلاب متعددي التخصصات لتعزيز التفوق وتشجيع الابتكار، كما تهدف الجامعة إلى خلق بيئة تعليمية مميزة، مليئة بالطاقة والموهبة والتنوع الثقافي في مجالات الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، التجارة وإدارة الاعمال، والاقتصاد والسياسة، وتكنولوجيا المعلومات.

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