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تعليم

بعد تأجيل امتحاناتهم لظروف قهرية.. طلاب الثانوية العامة يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:19 ص
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة المؤجل امتحانهم لظرف قهري أو مرضي، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى.


وبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 1 ظهرا.


جدير بالذكر أن الوزارة قامت بتخصيص لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية (مدرسة العجوزة ع. ث بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية) لتكون مقرا لامتحان الطلاب، على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.


وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بمستندات تفيد بأحقيتهم فى أداء الامتحانات المؤجلة 222 طالبا/طالبة.



وجاءت تفاصيل جدول الامتحانات المؤجلة للطلاب المذكورين كما يلي:

السبت 26 سبتمبر 2020: اللغة العربية

الأحد 27 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الثانية  - الجبر والهندسة الفراغية

الاثنين 28 سبتمبر 2020: الفيزياء – التاريخ

الثلاثاء 29 سبتمبر 2020: اللغة الأجنبية الأولى

الأربعاء 30 سبتمبر 2020: الكيمياء – الجغرافيا

الخميس  1 أكتوبر 2020: الديناميكا – الجيولوجيا

السبت 3 أكتوبر 2020: الفلسفة – التفاضل والتكامل

الأحد 3 أكتوبر 2020 : الأحياء – علم النفس - الاستاتيكا
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