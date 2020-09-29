بعد تأجيل امتحاناتهم لظروف قهرية.. طلاب الثانوية العامة يمتحنون اللغة الأجنبية الأولى

يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة المؤجل امتحانهم لظرف قهري أو مرضي، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى.









وبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا، ومن المقرر أن يستمر حتى الساعة 1 ظهرا.









جدير بالذكر أن الوزارة قامت بتخصيص لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية (مدرسة العجوزة ع. ث بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية) لتكون مقرا لامتحان الطلاب، على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة.









وقال الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا بمستندات تفيد بأحقيتهم فى أداء الامتحانات المؤجلة 222 طالبا/طالبة.



