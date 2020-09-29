بـ٢,٥ مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب في سوهاج

أعلن اللواء محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه جار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بشارع "أسيوط –سوهاج" بدائرة مركز سوهاج.

ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لعام ٢٠٢٠ -٢٠٢١، بتكلفه تبلغ ٢,٥ مليون جنيه.

وأكد "بدري" أنه جاري تغيير أكثر من ٤٠٠ وصلة منزلية بطول٧٠٠ متر باقطار تتراوح ما بين ١٠ بوصة و١٢ بوصة لتخدم ٤٠٠٠ نسمة.

وتشمل أعمال الإحلال والتجديد أبواش حريق ومحابس غسيل لتطهير الشبكات وتحسين جودة المياه المُنتجة على أن تنتهي الأعمال في شهر فبراير ٢٠٢١.

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تابع أحمد محمود حسن، رئيس قرية الصوامعة غرب بمحافظة سوهاج، أعمال تبطين ترعة بني عمار بطول 8 كيلو مترات من إجمالى تبطين الترع بطول حوالي 18 كيلو مترا وبتكلفة 50 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمتابعة تبطين الترع بقرى المحافظة.

وأوضح "حسن" أنه تم تبطين حوالي 4 كيلو متر بنسبة 20% وجاري استكمال أعمال التبطين خلال الفترة المُحددة وهي 6 أشهر.

وأضاف أنه تم التنبيه على ضرورة المُتابعة المُستمرة لأعمال التبطين للترع المُستهدفة والانتهاء منها خلال الجدول الزمني المُحدد،وذلك من أجل خلق بيئة نظيفة وجميلة ومتطورة والإرتقاء بمنظومة الري في كافة الأماكن بسوهاج.

تمكنت وحدة مباحث سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في أعمال سرقة الدراجات النارية بالمحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، أخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يُفيد بورود معلومات عن تشكيل عصابي تخصص بسرقة الدرجات النارية بدائرة المركز.







وأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة اللازمة للقبض على المتهمين، وتم ضبط التشكيل العصابي المكون من 6 أفراد، وبحوزتهم 4 درجات نارية مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.