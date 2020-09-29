الأولى فى تاريخ البلاد.. قصة اختيار فيكتوار سيديموهو لرئاسة الوزراء فى توجو|صور

توجو بلد في غرب أفريقيا تحده غانا إلى الغرب وبنين من الشرق وبوركينا فاسو من الشمال. يمتد جنوبا إلى خليج غينيا، حيث تقع العاصمة لومي، هي جمهورية توجو التى اشتهرت فى التاريخ بأنها مركز تجاري رئيسي للأوروبيين للبحث عن العبيد، وكسبت توجو والمنطقة المحيطة بها اسم "ساحل الرقيق".







