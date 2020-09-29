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حوادث

بأسلوب كسر الشباك.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في رأس البر

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:46 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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زينب الزغبي
قررت النيابة العامة بدمياط ، حبس أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بدمياط مكون من أربعة أشخاص، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن بدمياط، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بدمياط تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص (عاطلين، مالك محل أحذية، سائق - لاثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.


وكشفت تحريات الأمن أن أعضاء التشكيل العصابي كانوا يقومون بسرقة الوحدات السكنية  عن طريق "كسر الشباك" مستغلين عدم تواجد قاطنيها، متخذين دائرة قسم شرطة رأس البر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش محلي الصنع - 2 طلقة خرطوش من ذات العيار - سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب (8 جرائم سرقات مساكن)، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتُخذت الإجراءات القانونية وجرت إحالتهم الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتي قررت حبسهم على ذمة التحقيق. 
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