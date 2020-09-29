بأسلوب كسر الشباك.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في رأس البر

كانت قد تمكنت أجهزة الأمن بدمياط، من ضبط عناصر تشكيل عصابي بدمياط تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام 4 أشخاص (عاطلين، مالك محل أحذية، سائق - لاثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.





أقرأ أيضا| ضبط أدوية مجهولة المصدر بدمياط





وكشفت تحريات الأمن أن أعضاء التشكيل العصابي كانوا يقومون بسرقة الوحدات السكنية عن طريق "كسر الشباك" مستغلين عدم تواجد قاطنيها، متخذين دائرة قسم شرطة رأس البر مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم (فرد خرطوش محلي الصنع - 2 طلقة خرطوش من ذات العيار - سلاح أبيض "مطواة").



