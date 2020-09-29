في اليوم العالمي للقهوة .. تعرف على أبرز أضرارها الصحية

يتم الاحتفال باليوم العالمي للقهوة 2020 في الأول من أكتوبر من كل عام. يتم الاحتفال باليوم العالمي للقهوة تكريما لجهود ملايين المزارعين الذين تعتمد سبل عيشهم على هذا المحصول العطري.

يوفر يوم القهوة العالمي فرصة لجميع عشاق القهوة لمشاركة حبهم للمشروبات. أعلنت منظمة القهوة الدولية (ICO) ونظمت أول يوم عالمي للقهوة في عام 2015 في ميلانو.

في عام 2014 ، قررت منظمة القهوة الدولية الاحتفال باليوم العالمي للقهوة كل عام في الأول من أكتوبر. كما يتم الاحتفال به لزيادة الوعي بقضايا مزارعي البن في جميع أنحاء العالم، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أضرار الاكثار من تناول القهوة

كل شيء في هذا الكون له إيجابيات وسلبياته. وبالمثل ، فإن القهوة لها عيوبها تمامًا مثل مزاياها. لقد قمنا بإدراج عدد قليل من سلبياتها أدناه لمعلوماتك.

يمكن أن تكون القهوة الفاسدة سامة.

يمكن للقهوة أن تقتلك إذا شربت 80-100 كوب (23 لترًا) في جلسة قصيرة.

يمكن أن تسبب القهوة الأرق والأرق.

لا تشرب أكثر من فنجان قهوة في اليوم إذا كنت حاملًا. يصل الكافيين إلى الجنين ويكون طفلك شديد الحساسية تجاه الكافيين.

إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول ، يفضل تناول القهوة المصفاة.

قد تزيد القهوة للأطفال من التبول اللاإرادي.