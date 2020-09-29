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بومبيو: الولايات المتحدة تأمل في التعاون مع دول المتوسط في مجال الطاقة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:37 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
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ريهام فيكتور
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن تعمل من أجل العودة للمفاوضات بأسرع وقت في أزمة أذربيجان وأرمينيا بشأن ناجورنو كاراباخ، داعيا طرفي النزاع في الإقليم لوضع حد لأعمال العنف.

وأضاف " بومبيو" ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني في جزيرة كريت، إن واشنطن تعمل على تعزيز العلاقات العسكرية مع أوروبا واليونان، مؤكدا أن الولايات المتحدة تأمل في التعاون مع دول المتوسط بخصوص الطاقة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن عن دعم بلاده المباحثات بين اليونان وتركيا لحل نزاع شرق المتوسط" ، لافتًا إلى أنه زار  قاعدة بحرية أمريكية في خليج سوداء بجزيرة كريت جنوب اليونان، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني في اليوم الثاني من رحلته إلى البلاد.

وتابع بومبيو ، إن واشنطن ستستخدم نفوذها الدبلوماسي والعسكري في المنطقة لمحاولة تهدئة النزاع المضطرب بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة بين الجارتين و حلفاء الناتو.
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