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اقتصاد

البورصة تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة، ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 10992 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2071 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 12769 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4208 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2933 نقط.

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