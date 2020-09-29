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رياضة

موهبة التحدي .. عصام الحضرى يستعرض عضلاته في الجيم |شاهد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:50 م
صدى البلد
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منار نور
نشر عصام الحضرى حارس مرمي منتخب مصر السابق مجموعه من الصور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام . 

وظهر عصام الحضرى داخل الجيم ، وعلق على الصور قائلا : " إن أعظم شئٍ يتفوق به الإنسان علي كل ما في الوجود هو موهبة التحدي " . 

وكشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقا، عن موقفه من مقاضاة فتاة مكسيكية بعد تسريب فيديوهات له مع الفتاة، واتهامه خلالها بالإساءة لها.

وقال عصام الحضري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الفتاة بعتت فيديو إنجليزي، وأنا معرفش إنجليزي، وقالتلي عاوزة آجي مصر".

وأكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق صعوبة عودة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، الذي انتقل إلى بيراميدز رسميا للنادي الأهلي مرة أخرى.

في سياق آخر، قال عصام الحضري، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة "النهار": "مستحيل أن يعود رمضان صبحي إلى الأهلي مرة أخرى، قد يحدث ذلك في أندية أخرى، ولكن في الأهلي صعب للغاية أن يعود اللاعب مرة أخرى".

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