زعم أنه وكيل لجامعة أجنبية.. نصاب يستولي على أموال خريجي الثانوية بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص للاحتيال على راغبي الحصول على شهادات عليا والاستيلاء على أموالهم.





أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بمحافظة بالغربية بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، للنصب والإحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبى الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا ، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الإجتماعى عن مزايا الدراسة بالأكاديمية زاعمًا كونه وكيلًا لإحدى الجامعات الأجنبية ، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية متخصصة معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.





فضلًا عن إمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسى ببطاقات الرقم القومى و الاشتراك بالنقابة الخاصة بكل قسم بموجب تلك الشهادات ، وقام بتنظيم دورات تدريبية وهمية فى المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى أربع سنوات وفقًا للتخصص الدراسى ، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات ، وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 7 إلى 10 آلاف جنيه عن العام الدراسى الواحد من كل دارس.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه بمقر الأكاديمية المشار إليها وعُثر بداخلها على (2 شهادة باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبتان لجامعة أجنبية "مزورتان بالكامل"- 2 شهادة قياس مستوى مهارة "مزورتان بالكامل"- 18 صورة شهادة دراسة فى مجالات مختلفة منسوب لعدد من الجامعات المصرية يستخدمها المتهم فى إيهام ضحاياه بمنحهم شهادات دراسية مماثلة ومعتمدة من تلك الجامعات- 2 صورة لبطاقتى رقم قومى مدون بهما "الأولى الحصول على بكالوريوس هندسة ، الثانية مشغل مضخات نفط وغاز" لإيهام ضحاياه بتغيير المؤهل والمهنة فى البطاقة بوجب الشهادات الممنوحة من الأكاديمية - مجموعة كبيرة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والمستندات الخاصة براغبى الإلتحاق بها - 491 إيصال استلام نقدية بلغت إجماليها 750 ألف جنيه تقريبًا - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- 3 هواتف محمولة).





وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وأمكن الاستدلال على 4 من ضحاياه والذين قرروا بأن المتهم تمكن من الإستيلاء من كلٍ منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 3 إلى 12 ألف جنيه.



