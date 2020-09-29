AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مصر ترفع احتياطاتها من السلع الرئيسية تحسبا للموجة الثانية من كورونا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:48 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
عززت مصر أرصدتها من السلع الاستراتيجية ليزيد حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الرئيسية ليكفي 6 أشهر من بعض السلع الرئيسية و7 أشهر لسلع أخرى في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتقلبات العالمية للأسواق.

واستطاعت مصر الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح بحيث يكفي لمدة 7 أشهر، حسب اخر تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والسكر 6.2 شهر، والزيوت 5.4 شهر، والأرز 4.7 شهر، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن.

وأبرمت وزارة التموين والتجارة الداخلية عقود مع السودان والبرازيل والخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لمدة ثلاث سنوات، لطرح اللحوم والدواجن بنفس الأسعار، حيث تولي القيادة السياسية اهتماما بتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطن مع استقرار أسعارها في ظل إعادة هيكلة البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، حسب تصريحات سابقة لوزير التموين والتجارة الداخلية.

ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة احتياطي مصر من السلع الرئيسية لتأمين احتياجات المواطنين في ظل التوترات والتقلبات العالمية بسبب فيروس كورونا؛ بما يضمن استقرار الأسعار في الأسواق في ظل الظروف غير الطبيعية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه يجري ضخ السلع الرئيسية باستمرار في الأسواق عبر المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي ومنافذ شركات الجملة والثقافات التموينية) بالإضافة إلى السيارات المتنقلة والسيارات المبردة المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع في المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد توفير كافة السلع رغم كورونا.. برلمانى: وزير التموين يستحق الإشادة على أدائه

المصيلحى يفتتح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بالشراكة مع القطاع الخاص

توجيهات رئاسية لوزير التموين.. تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع تحسبا لأي موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا.. وتطوير منظومة المخابز لتحسين جودة الإنتاج وتقليل الفاقد

ترشيحاتنا

أوقات استجابة الدعاء في اليوم والليلة.. أمامك 7 فرص يومية

مصر المقاصة: لاعبو الزمالك سبب رحيل أحمد الشيخ إلى الأهلي.. فيديو

الموت أو حياة مشوهة.. قصة إنتاج أول لقاح في التاريخ على جسد طفل أنقذ البشرية

حبسني وعذبني 4 أيام للتنازل عن حقوقي وطلاقي.. هبة: جوزي عايزني خدامة لأهله والمأذون نفذ غصب عني.. صور

من بينها المدرب الجديد.. 3 ملفات صعبة تواجه أمير توفيق في الأهلي

حدث ليلا .. صفقة الأهلى تقترب مجانا.. تحذير مرتضى منصور لـ حطب ومصطفى.. مقتل مسؤول بارز في الصومال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأولى فى تاريخ البلاد.. قصة اختيار فيكتوار سيديموهو لرئاسة الوزراء فى توجو|صور

تمساح يفترس كلبًا ضالًا بعد التسلل لساحة مليئة بالأطفال.. شاهد

مواصفات واسعار أودي Audi A4 اليوم في مصر .. صور