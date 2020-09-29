احذروا من تلك الوضعيات.. أستاذة صحة عامة توضح الطرق الصحيحة للنوم

عرضت الدكتورة مايسة شوقى، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع بكلية الطب جامعة القاهرة، الطرق الصحيحة للنوم والجلوس.









وقالت "شوقي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، إن أفضل وضعية للنوم هى النوم على الظهر واليدين على المرتبة الخاصة بالسرير، موضحة أنه يجب ألا يكون ارتفاع المخدة عاليا فى وضعية النوم على الظهر.









وأضافت أن هناك نوعا من أنواع المخدات الطبية وسعرها متاح، وهي تريح فقرات الرقبة، حيث إن كل شعوب العالم اليوم تعانى من فقرات الرقبة عند الانحناء لفترات طويلة على مدار اليوم، سواء أثناء اللعب على الهواتف أو أمام الكمبيوتر.









وأكدت أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من احتباس فى السوائل بالجسم، لافتة إلى أن هذه الفئة عند النوم يجب أن يرفعوا قدمهم على المخدة بقدر بسيط للمساعدة على تدفق الدورة الدموية.









وأشارت إلى أنه بالنسبة لوضعيات النوم للأطفال حديثى الولادة يجب ألا يناموا على بطنهم، متابعة أن تلك الوضعية تسبب الوفاة المفاجئة للأطفال حديثى الولادة.









وأفادت بأن الوضعيات الخاطئة للأشخاص الكبار والعاديين هى النوم على وسادة عالية أو النوم على الظهر ولكن يكون هناك زيادة بالوزن كبيرة وارتخاء بسقف الحلق، مما يسبب الشخير الكثير، ومعه يكون هناك احتباس فى النفس.