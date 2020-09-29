فيديوجراف.. تقييم مصروفات الأنشطة الطلابية بالمدارس والجامعات

قال الدكتور أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يقوم بدوره كحارس حقوق المستهلك خلال عملية شراء أي سلعة أو خدمة ويقوم بالتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المعنية بمقدمي الخدمة لضمان حصول المستهلك على كامل حقوقه دون مغالاة من جانب أحد طرفي عملية الشراء.





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واشار رئيس جهاز حماية المستهلك أن الخدمة التعليمية تدخل في إطار اختصاص مراقبة جهاز حماية المستهلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بدورهم المعنيين بإدارة العملية التعليمية وبناءا عليه سيتم تقييم كافة مصروفات الانشطة الطلابية التي يتم فرضها على الطلاب .



